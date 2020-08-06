Раск ─ о круговом турнире: мне всё равно, какое место займёт «Бостон»

Голкипер «Бостон Брюинз» Туукка Раск поделился мнением о матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:3) в круговом турнире квалификации Кубка Стэнли.

«Нужно обыгрывать всех, если хочешь добиться успеха в плей-офф. Такая вот картина. В худшем случае мы теряем право пользоваться своей раздевалкой на нашем тренировочном катке. Вот и всё. Мне действительно всё равно, какое место мы займём. Нам нужно думать, как мы играем, двигаться вперёд, чтобы хорошо провести воскресный матч и встречи на следующей неделе. Нужно всех обыгрывать. Только так», ─ приводит слова финского вратаря «Бостона» пресс-служба лиги.

Следующий матч в круговом турнире квалификации Кубка Стэнли «Брюинз» проведут 9 августа с «Вашингтон Кэпиталз».