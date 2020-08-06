Форвард «Филадельфии» Линдблом планирует сыграть в плей-офф. Недавно он победил рак

Нападающий «Филадельфии Флайерз» Оскар Линдблом планирует в пятницу, 7 августа, присоединится к команде в Торонто и надеется сыграть в плей-офф НХЛ. После приезда в город форварду придётся пройти четырёхдневный карантин и сдать четыре отрицательных теста на коронавирус.
«В пятницу я отправляюсь в Торонто и присоединюсь к команде. Посмотрим, что получится. Я чувствую, что прибавляю с каждым днем. Мы уже в плей-офф, а сейчас проводим матчи для определения посева. Вернуться на лёд после всего случившегося будет просто фантастикой», ─ приводит слова Линдблома Gefle Dagblad.
Напомним, Линдблом недавно завершил лечение от онкологического заболевания. В декабре 2019 года у форварда была диагностирована саркома Юинга — разновидность рака, поражающая костные ткани.
В регулярном чемпионате сезона-2019/2020 Линдблом успел провести только 30 матчей, записав на свой счёт 18 (11+7) баллов.
- 6 августа 2020
-
08:35
-
08:23
-
08:11
-
08:05
-
08:02
-
07:59
-
07:43
-
07:25
-
07:11
-
06:52
-
06:37
-
06:26
-
06:25
-
05:50
-
05:31
-
04:27
-
03:33
-
02:11
-
00:27
-
00:12
- 5 августа 2020
-
23:33
-
23:20
-
22:54
-
22:19
-
22:03
-
21:43
-
21:32
-
21:12
-
20:48
-
20:17
-
20:11
-
19:47
-
19:11
-
19:01
-
18:28