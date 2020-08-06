Форвард «Филадельфии» Линдблом планирует сыграть в плей-офф. Недавно он победил рак

Нападающий «Филадельфии Флайерз» Оскар Линдблом планирует в пятницу, 7 августа, присоединится к команде в Торонто и надеется сыграть в плей-офф НХЛ. После приезда в город форварду придётся пройти четырёхдневный карантин и сдать четыре отрицательных теста на коронавирус.

«В пятницу я отправляюсь в Торонто и присоединюсь к команде. Посмотрим, что получится. Я чувствую, что прибавляю с каждым днем. Мы уже в плей-офф, а сейчас проводим матчи для определения посева. Вернуться на лёд после всего случившегося будет просто фантастикой», ─ приводит слова Линдблома Gefle Dagblad.

Напомним, Линдблом недавно завершил лечение от онкологического заболевания. В декабре 2019 года у форварда была диагностирована саркома Юинга — разновидность рака, поражающая костные ткани.

В регулярном чемпионате сезона-2019/2020 Линдблом успел провести только 30 матчей, записав на свой счёт 18 (11+7) баллов.