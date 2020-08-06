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«Торпедо» приняло решение не заключать контракт с нападающим Шиафотдиновым

«Торпедо» приняло решение не заключать контракт с нападающим Шиафотдиновым
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейный клуб «Торпедо» принял решение не заключать контракт с нападающим Камилем Шиафотдиновым, который находился в нижегородском клубе на просмотре, сообщается в телеграм-канале клуба.

Воспитанник московских «Серебряных Акул» в 17-летнем возрасте переехал в Чехию, где провёл несколько сезонов в местной молодёжной лиге. Позже Шиафотдинов вернулся на родину, где закрепился сначала в МХЛ, а затем и в ВХЛ.

В последних двух сезонах Шиафотдинов был лидером атак курганского «Зауралья», выступал в качестве капитана команды и набрал в общей сложности 74 (19+55) очка в 119 матчах. В КХЛ 25-летний хоккеист провёл несколько матчей в составе «Атланта» и хорватского «Медвешчака», не отметившись результативными действиями.

«Торпедо» подписало пробный контракт с Камилем Шиафотдиновым
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