Шестёркин не играл два первых матча серии с «Каролиной» из-за травмы паха

Стала известна причина, по которой голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин пропустил два первых матча серии плей-ин с «Каролиной Харрикейнз». Россиянин получил травму паха во время контрольного матча против «Нью-Йорк Айлендерс» 29 июля и не был готов принимать участие в двух первых матчах серии. В этих встречах ворота «синерубашечников» защищал Хенрик Лундквист, а Шестёркин смог восстановиться к третьей игре, но это не спасло «Рейнджерс» от поражения.



Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». Все матчи пройдут в двух городах — Торонто и Эдмонтоне.

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