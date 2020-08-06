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Бурдасов: Брагин дал игрокам СКА уверенность, раскрепостил ребят

Бурдасов: Брагин дал игрокам СКА уверенность, раскрепостил ребят
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий петербургского СКА Антон Бурдасов подвёл итоги выигранного матча с «Локомотивом» (6:2).

«Хороший, боевой матч. С командами Андрея Скабелки играть всегда тяжело. Три матча с «Локомотивом» — не скучно. Соперник не даёт скучать.

Есть ли соперничество со звеном Линдена Вея? Нет, потому что все играют на победу. Наоборот, хорошо, что одну игру тащат одни, в другой на первый план выходит новое сочетание. Это показатель класса команды.

Что изменилось с приходом Валерия Брагина? С его приходом ещё в прошлом году появилась какая-то уверенность. Начали забивать. Просто раскрепостил ребят. Есть изменения и в тактике, которые можно увидеть уже сейчас», — приводит слова форварда официальный сайт КХЛ.

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