Бурдасов: Брагин дал игрокам СКА уверенность, раскрепостил ребят
Нападающий петербургского СКА Антон Бурдасов подвёл итоги выигранного матча с «Локомотивом» (6:2).
«Хороший, боевой матч. С командами Андрея Скабелки играть всегда тяжело. Три матча с «Локомотивом» — не скучно. Соперник не даёт скучать.
Есть ли соперничество со звеном Линдена Вея? Нет, потому что все играют на победу. Наоборот, хорошо, что одну игру тащат одни, в другой на первый план выходит новое сочетание. Это показатель класса команды.
Что изменилось с приходом Валерия Брагина? С его приходом ещё в прошлом году появилась какая-то уверенность. Начали забивать. Просто раскрепостил ребят. Есть изменения и в тактике, которые можно увидеть уже сейчас», — приводит слова форварда официальный сайт КХЛ.
- 6 августа 2020
-
23:18
-
22:52
-
22:24
-
22:00
-
21:30
-
21:06
-
20:47
-
20:33
-
20:06
-
19:49
-
19:47
-
19:40
-
19:17
-
19:16
-
19:09
-
19:04
-
19:00
-
18:43
-
18:21
-
18:20
-
17:11
-
17:00
-
16:50
-
16:26
-
16:19
-
16:05
-
15:56
-
15:25
-
14:50
-
14:35
-
14:07
-
13:35
-
13:01
-
12:47
-
12:35
Партнерский контент