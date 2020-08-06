Купер — о формате плей-офф: словно люди разбились на составы и играют на замёрзшем пруду

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал тот факт, что получение высокого посева в первом раунде плей-офф не даст ощутимых преимуществ, поскольку все матчи проводятся только в двух городах.
«Да, это правильная логика. Но есть одно очень важное преимущество, которое ты получаешь благодаря наивысшему посеву — вплоть до финала Кубка Стэнли, и, может, даже в финале ты имеешь право выпускать свои звенья вторым, после соперника. Вот это может гарантированно дать тебе бонус. В остальном — да, у вас не будет на один домашний матч больше, за спиной не будут бушевать фанаты. Сейчас такая формула турнира, что мы видим кристальный хоккей в его первозданном виде. Словно люди разбились на два состава и вышли на замерзший пруд погонять шайбу. Это отличный формат. Даже представить не мог, что однажды это увижу», — цитирует Купера официальный сайт НХЛ.
- 6 августа 2020
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