«Вегас» обыграл «Сент-Луис» без Тарасенко в сверхрезультативной встрече с 10 голами

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» завершилась встреча кругового турнира квалификационного раунда НХЛ между «Сент-Луис Блюз» и «Вегас Голден Найтс», победу в которой одержали «рыцари» со счётом 6:4.

Уже к началу 2-го периода этой драматичной и сверхрезультативной игры «блюзмены» вели в счёте 2:0 усилиями Дэвида Перрона и Колтона Парейко. Однако через 10 минут впереди были уже игроки «Вегаса», отличились Ши Теодор и Алекс Так, оформивший дубль – 2:3. За минуту игроки «Блюз» снова перевернули игру и вышли вперёд в счете — 4:3, благодаря голам Троя Брауэра и Колтона Парейко, сделавшего дубль. В 3-м периоде игроки «Вегаса» Зак Уайтклауд, Марк Стоун и Ши Теодор забросили 3 безответные шайбы в ворота «Сент-Луиса», завершив игру победой со счётом 6:4.

Обзор встречи «Сент-Луис Блюз» — «Вегас Голден Найтс» доступен на сайте «Яндекс.Эфир». Права на видео принадлежат ООО «Яндекс».

В матче не принимали участие российские игроки «Сент-Луиса» Иван Барбашёв и Владимир Тарасенко. Первый – по причине скорого прибавления в семье, а причины отсутствия Тарасенко не разглашаются.

«Вегас Голден Найтс», выигравший 2 игры из 2 в групповом турнире Западной конференции, делит первое место в турнирной таблице с «Колорадо Эвеланш». У обеих команд по 4 очка.