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«Вегас» обыграл «Сент-Луис» без Тарасенко в сверхрезультативной встрече с 10 голами

«Вегас» обыграл «Сент-Луис» без Тарасенко в сверхрезультативной встрече с 10 голами
Хоккей / НХЛ 0

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» завершилась встреча кругового турнира квалификационного раунда НХЛ между «Сент-Луис Блюз» и «Вегас Голден Найтс», победу в которой одержали «рыцари» со счётом 6:4.

Уже к началу 2-го периода этой драматичной и сверхрезультативной игры «блюзмены» вели в счёте 2:0 усилиями Дэвида Перрона и Колтона Парейко. Однако через 10 минут впереди были уже игроки «Вегаса», отличились Ши Теодор и Алекс Так, оформивший дубль – 2:3. За минуту игроки «Блюз» снова перевернули игру и вышли вперёд в счете — 4:3, благодаря голам Троя Брауэра и Колтона Парейко, сделавшего дубль. В 3-м периоде игроки «Вегаса» Зак Уайтклауд, Марк Стоун и Ши Теодор забросили 3 безответные шайбы в ворота «Сент-Луиса», завершив игру победой со счётом 6:4.

Обзор встречи «Сент-Луис Блюз» — «Вегас Голден Найтс» доступен на сайте «Яндекс.Эфир». Права на видео принадлежат ООО «Яндекс».

В матче не принимали участие российские игроки «Сент-Луиса» Иван Барбашёв и Владимир Тарасенко. Первый – по причине скорого прибавления в семье, а причины отсутствия Тарасенко не разглашаются.

«Вегас Голден Найтс», выигравший 2 игры из 2 в групповом турнире Западной конференции, делит первое место в турнирной таблице с «Колорадо Эвеланш». У обеих команд по 4 очка.

НХЛ - плей-офф. Посев 1/4 финала - Запад. 2-й тур
07 августа 2020, пятница. 01:30 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
4 : 6
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Перрон (Сэнфорд, О'Райлли) – 04:02' (5x5)   2:0 Парэйко (Шенн) – 21:45' (5x5)   2:1 Теодор (Стоун) – 26:50' (5x4)   2:2 Так (Носек, Холден) – 30:47' (5x5)   2:3 Так (Смит, Казинс) – 33:13' (5x4)   3:3 Парэйко (О'Райлли, Сэнфорд) – 34:06' (5x5)   4:3 Брауэр (Бозак) – 34:28' (5x5)   4:4 Уайтклауд (Руа, Так) – 42:01' (5x5)   4:5 Стоун (Макнэбб, Шмидт) – 52:31' (5x5)   4:6 Теодор – 54:49' (5x5)
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