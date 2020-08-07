Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Виннипег» снова проиграл «Калгари» и стал вторым клубом, вылетевшим из плей-офф НХЛ

«Виннипег» снова проиграл «Калгари» и стал вторым клубом, вылетевшим из плей-офф НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

В Торонто (Канада), на стадионе «Скотиабанк-Арена», состоялся матч 1/8 финала плей-офф Кубка Стэнли между «Виннипег Джетс» и «Калгари Флэймз». Матч завершился победой «Калгари» со счётом 4:0. Таким образом, подопечные Джеффа Уорда завершили серию плей-ин со счётом 3-1, а «Виннипег» стал вторым клубом, вылетевшим из плей-офф НХЛ, присоединившись к «Нью-Йорк Рейнджерс».

Ключевым отрезком четвёртого матча стал первый период, в котором «огоньки» отличились дважды. По шайбе забросили Диллон Дюб и Сэм Беннетт. Причём вторая шайба влетела в ворота Коннора Хеллебайка за секунду до истечения времени периода. В оставшееся время «реактивщики» не смогли распечатать ворота Кэма Тальбо и завершили поход за Кубком Стэнли.

НХЛ - плей-офф. 1/8 финала - Запад. 4-й матч
07 августа 2020, пятница. 05:30 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
0 : 4
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Дюбе (Густафссон, Монахан) – 03:21' (5x5)   0:2 Беннетт (Ханифин, Ткачук) – 19:59' (5x5)   0:3 Монахан (Ридер, Райан) – 56:59' (en)   0:4 Андерссон (Лучич, Беннетт) – 57:18' (en)

В третьем периоде отличился Шон Монахан, поразивший пустые ворота. Окончательный счёт установил шведский защитник Расмус Андерссон, также поразивший пустые ворота.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020