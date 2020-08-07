«Виннипег» снова проиграл «Калгари» и стал вторым клубом, вылетевшим из плей-офф НХЛ

В Торонто (Канада), на стадионе «Скотиабанк-Арена», состоялся матч 1/8 финала плей-офф Кубка Стэнли между «Виннипег Джетс» и «Калгари Флэймз». Матч завершился победой «Калгари» со счётом 4:0. Таким образом, подопечные Джеффа Уорда завершили серию плей-ин со счётом 3-1, а «Виннипег» стал вторым клубом, вылетевшим из плей-офф НХЛ, присоединившись к «Нью-Йорк Рейнджерс».
Ключевым отрезком четвёртого матча стал первый период, в котором «огоньки» отличились дважды. По шайбе забросили Диллон Дюб и Сэм Беннетт. Причём вторая шайба влетела в ворота Коннора Хеллебайка за секунду до истечения времени периода. В оставшееся время «реактивщики» не смогли распечатать ворота Кэма Тальбо и завершили поход за Кубком Стэнли.
В третьем периоде отличился Шон Монахан, поразивший пустые ворота. Окончательный счёт установил шведский защитник Расмус Андерссон, также поразивший пустые ворота.
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