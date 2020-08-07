Главный тренер «Торонто»: сегодня получили, что заслужили. Совсем не было структуры

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Шелдон Киф прокомментировал поражение в третьем матче серии плей-ин в Восточной конференции с «Коламбус Блю Джекетс» (3:4 ОТ, 1-2). В ходе матча «кленовые листья» вели со счётом 3:4, но упустили победу и оказались на грани завершения сезона.

«Сегодня мы получили то, что заслужили. Увы, мы играли без всякого плана, не было структуры, совсем», — кратко констатировал Киф.

В конце первого периода счёт открыло «Торонто» — шайбу на свой счёт записал Коди Сеси. Во втором периоде преимущество канадской команды увеличили Вильям Нюландер и Николас Робертсон. На 32-й минуте «Коламбус» отыграл один гол, отличился нападающий Пьер-Люк Дюбуа. Вторую шайбу «Блю Джекетс» записал на свой счёт Сет Джонс, а на 51-й минуте Дюбуа сравнял счёт, переведя игру в овертайм, в котором он же оформил хет-трик и принёс «Коламбусу» победу.