«Барыс» представил актуальное расписание предсезонного сбора

«Барыс» на официальном сайте клуба представил актуальное расписание предсезонного сбора.

После проведённого медицинского обследования игроки ХК «Барыс» проведут учебно-тренировочные сборы с 5 по 20 августа. 21 и 23 августа в столице Казахстана состоятся контрольные матчи с ХК «Торпедо» (Усть-Каменогорск), а 27 и 29 августа — с ХК «Сарыарка». 31 августа в Екатеринбурге будет сыгран матч с ХК «Автомобилист».

5 августа на «Барыс Арене» состоялось первое в сезоне командное собрание, а также прохождение традиционного бип-теста – челночного бега на короткое расстояние. В занятиях приняли участие игроки первой команды, а также хоккеисты, ранее выступавшие в молодёжных командах. Остальные игроки присоединятся к команде в ближайшее время.