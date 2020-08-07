«Барыс» представил актуальное расписание предсезонного сбора
«Барыс» на официальном сайте клуба представил актуальное расписание предсезонного сбора.
После проведённого медицинского обследования игроки ХК «Барыс» проведут учебно-тренировочные сборы с 5 по 20 августа. 21 и 23 августа в столице Казахстана состоятся контрольные матчи с ХК «Торпедо» (Усть-Каменогорск), а 27 и 29 августа — с ХК «Сарыарка». 31 августа в Екатеринбурге будет сыгран матч с ХК «Автомобилист».
5 августа на «Барыс Арене» состоялось первое в сезоне командное собрание, а также прохождение традиционного бип-теста – челночного бега на короткое расстояние. В занятиях приняли участие игроки первой команды, а также хоккеисты, ранее выступавшие в молодёжных командах. Остальные игроки присоединятся к команде в ближайшее время.
«Барыс» начал предсезонную подготовку в Нур-Султане. Старт сбора откладывался дважды
- 7 августа 2020
-
12:11
-
11:45
-
11:00
-
10:38
-
10:20
-
09:54
-
09:30
-
09:02
-
08:35
-
08:16
-
08:00
-
07:40
-
06:43
-
04:30
-
01:41
-
01:26
-
00:49
- 6 августа 2020
-
23:54
-
23:18
-
22:52
-
22:24
-
22:00
-
21:30
-
21:06
-
20:47
-
20:33
-
20:06
-
19:49
-
19:47
-
19:40
-
19:17
-
19:16
-
19:09
-
19:04
-
19:00
Партнерский контент