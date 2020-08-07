Рирден — о снятии Кузнецова с третьего периода: «Вашингтону» нужен другой уровень игры

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден после матча с «Филадельфией Флайерз» (1:3) в круговом турнире Кубка Стэнли рассказал, почему форвард Евгений Кузнецов не выходил на лёд во второй половине третьего периода.

За 13 минут россиянин нанёс один бросок, применил один силовой приём, заработал две минуты штрафа, завершив матч с полезностью «-2». При этом в концовке первого периода россиянин неудачно упал на лёд, рискуя получить тяжёлую травму.

«Когда мы распределяем время на льду и решаем, каких парней выпускать, в первую очередь ориентируемся на то, кто играет лучше в этот момент. Нам нужен другой уровень игры, и мы знаем, что он у нас есть. В этом нет никакого секрета. Нам нужно выйти на более высокий уровень игры, если хотим добиться успеха. Нам нужно больше усилий от каждого игрока, сегодня я их не увидел», – цитирует Рирдена пресс-служба НХЛ.