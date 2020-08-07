«Вашингтон» едва не потерял Кузнецова. Российский форвард чудом избежал тяжёлой травмы

Плей-офф Национальной хоккейной лиги сезона-2019/2020 возобновился для «Вашингтон Кэпиталз» в доселе невиданном формате. Согласно правилам рестарта чемпионата, команде Тодда Рирдена надлежало провести три матча в групповом турнире для лидеров Восточной конференции. Целью турнира является определение посев перед первым раундом Кубка Стэнли.

Столичная команда начала с поражения выступление в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли. В первом матче группового турнира в Восточной конференции НХЛ «Вашингтон» по буллитам уступил «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:3 Б). В следующем матче «Кэпиталз» встретились с «Филадельфией Флайерз», которая в свою очередь в первом матче уверенно переиграла «Бостон Брюинз» (4:1).



Второй раз кряду вне состава на матч остался ключевой защитник «Вашингтона» Джон Карлсон. Американский хоккеист получил повреждение ещё в контрольном матче с «Каролиной Харрикейнз». По словам Рирдена, с лидером обороны столичных не произошло ничего страшного, однако торопиться с возвращением Карлсона на лёд сейчас нет никакой необходимости.

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Судя по игре «Вашингтона» в первые 40 минут матча с «Филадельфией», Рирден мог смело поберечь ещё целый ряд лидеров команды. У хоккеистов «Кэпиталз» не было никакого желания убиваться в групповом этапе плей-офф. Игроки «Вашингтона» не создавали никаких опасных моментов и особо не лезли в силовую борьбу (исключение Том Уилсон). Понять хоккеистов здесь несложно. В конечном счёте, какая разница с какого места выходить на серию первого раунда? Ведь учитывая состав столичной команды, она в любом случае будет считаться фаворитом.

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Самое главное в таких матчах – это не получить травму. Но именно эта неприятность едва не произошла с российским форвардом капиталистов Евгением Кузнецовым. На 19-й минуте первого периода нападающий «лётчиков» Коннор Буннаман в борьбе на пятаке подсёк Кузнецова и опрокинул его на лёд. Падение россиянина выглядело страшным образом. Нога Кузнецова согнулась в коленном суставе, и в такой ситуации можно было получить тяжелейшую травму.

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Буннаман отправился в штрафной бокс, а Евгений немедленно направился в раздевалку. К счастью, с российским форвардом на первый взгляд всё обошлось. Кузнецов даже смог вернуться на лёд во втором периоде, вот только играл Женя очевидно не на 100%. Россиянин очевидно испытывал проблемы с движением и периодически смотрел на ногу, словно пытаясь понять, что с ней на самом деле. Болельщикам «Вашингтона» остаётся надеяться на то, что Евгений будет в порядке, и его дальнейшему участию в плей-офф ничто угрожать не будет.