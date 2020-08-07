Малкин: пожалуй, Прайс сейчас лучший вратарь в НХЛ. Забить ему нелегко

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поделился ожиданиями от матча плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Монреаль Канадиенс».
«Для нас этот матч может стать последним, мы этого не хотим. У нас прекрасный клуб, отличная команда. Мы однозначно не хотим заканчивать завтра. В третьем матче мы вели 3:1 и просто перестали играть. Но если мы будем играть правильно, то будем иметь хороший шанс на победу.
Кэри Прайс сейчас, пожалуй, лучший вратарь в лиге. Забить ему нелегко. Но ещё ничего не кончено. Завтра мы очень постараемся забить в равных составах. Сейчас мы пытаемся сохранять оптимизм и поддерживать друг друга. Следующие два дня будут для нас очень важными. У нас большой опыт, мы много играли в плей-офф. Мы уверены в себе", — цитирует Малкина пресс-служба НХЛ.
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