Голкипер Андрей Макаров продолжит карьеру в «Словане»

Российский вратарь Андрей Макаров продолжит карьеру в братиславском «Словане», информирует официальный сайт клуба. Хоккеист подписал однолетний контракт.
Прошлой осенью Макаров пополнил состав рижского «Динамо», провёл в регулярном чемпионате КХЛ 19 матчей, в которых отразил 478 бросков. Он пропускал 3,12 шайбы в среднем за матч и отражал 90,6% бросков.
Ранее в КХЛ Макаров также защищал цвета «Куньлунь Ред Стар» и «Нефтехимика». Всего в КХЛ провёл 74 матча, одержав 24 победы. Голкипер пропускал 2,67 шайбы в среднем за встречу и отражал 91% бросков.
Прошлый сезон в КХЛ был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Предполагается, что следующий сезон начнётся 2 сентября 2020 года.
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