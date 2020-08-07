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Голкипер Андрей Макаров продолжит карьеру в «Словане»

Голкипер Андрей Макаров продолжит карьеру в «Словане»
Хоккей / КХЛ 0

Российский вратарь Андрей Макаров продолжит карьеру в братиславском «Словане», информирует официальный сайт клуба. Хоккеист подписал однолетний контракт.

Прошлой осенью Макаров пополнил состав рижского «Динамо», провёл в регулярном чемпионате КХЛ 19 матчей, в которых отразил 478 бросков. Он пропускал 3,12 шайбы в среднем за матч и отражал 90,6% бросков.

Ранее в КХЛ Макаров также защищал цвета «Куньлунь Ред Стар» и «Нефтехимика». Всего в КХЛ провёл 74 матча, одержав 24 победы. Голкипер пропускал 2,67 шайбы в среднем за встречу и отражал 91% бросков.

Прошлый сезон в КХЛ был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Предполагается, что следующий сезон начнётся 2 сентября 2020 года.

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Экс-защитник рижского «Динамо» Алишаускас продолжит карьеру в «Словане»
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