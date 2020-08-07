Морозов: пока нельзя играть только в Казахстане. Надеемся, к сентябрю это будет реально
Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал о ситуации с вынесенными матчами.
«Вынесенные матчи прорабатываем. У нас есть наброски, но говорить о них пока не будем. Количество зрителей – отталкиваемся от рекомендаций Роспотребнадзора. Будем смотреть на каждый регион отдельно. Пока нельзя играть только в Казахстане, но надеемся, что к сентябрю это будет реально», ─ передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Ранее Федерация хоккея Венгрии уведомила КХЛ о заинтересованности в проведении одного из матчей лиги. В минувшем сезоне уфимский «Салават Юлаев» и казанский «Ак Барс» встречались в швейцарском Давосе. КХЛ проводила выставочные матчи в Эстонии и Австрии.
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