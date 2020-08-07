Скабелка: у «Локомотива» идёт поступательное движение, команда выглядит более слаженно

Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка подвёл итоги третьего матча с петербургским СКА (6:2) на предсезонном турнире Sochi Hockey Open.
«Идёт поступательное движение. С каждым матчем всё лучше получаются моменты, которые хотим видеть в команде. Уже более слаженно выглядит команда. Настраивались на сегодняшний матч и хотели выиграть. Не всё получилось, но в целом был неплохой хоккей.
Аверин в звене со шведами исполняет роль Санникова в звене с Шалуновым и Шумаковым? Возможно. У нас каждый матч меняются сочетания. Идёт поиск, надеюсь, к началу сезона найдём звенья.
У нас ещё не было тренировок спецбригад, пробуем всех игроков. Тренерскому штабу интересно посмотреть, как действуют ребята во всех ситуациях. Но думаю, что между этим турниром и турниром в Челябинске мы уже больше уделим времени специальной работе», — передаёт слова Скабелки корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 7 августа 2020
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