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Скабелка: у «Локомотива» идёт поступательное движение, команда выглядит более слаженно

Скабелка: у «Локомотива» идёт поступательное движение, команда выглядит более слаженно
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка подвёл итоги третьего матча с петербургским СКА (6:2) на предсезонном турнире Sochi Hockey Open.

«Идёт поступательное движение. С каждым матчем всё лучше получаются моменты, которые хотим видеть в команде. Уже более слаженно выглядит команда. Настраивались на сегодняшний матч и хотели выиграть. Не всё получилось, но в целом был неплохой хоккей.

Аверин в звене со шведами исполняет роль Санникова в звене с Шалуновым и Шумаковым? Возможно. У нас каждый матч меняются сочетания. Идёт поиск, надеюсь, к началу сезона найдём звенья.

У нас ещё не было тренировок спецбригад, пробуем всех игроков. Тренерскому штабу интересно посмотреть, как действуют ребята во всех ситуациях. Но думаю, что между этим турниром и турниром в Челябинске мы уже больше уделим времени специальной работе», — передаёт слова Скабелки корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

«Локомотив» разгромил СКА на Sochi Hockey Open, забросив шесть шайб
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