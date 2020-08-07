Организаторы Sochi Hockey Open вновь внесли изменения в расписание турнира

Организаторы традиционного летнего турнира Sochi Hockey Open приняли решение произвести изменения в расписании матчей.
«Борьба команд на предсезонном турнире, исходя из утверждённого календаря, вышла на уровень противостояния молодёжных команд, а также дерби СКА — «Локомотив». В субботу, 8 августа, состоятся две финальные игры за Кубок Sochi Hockey Open (СКА — «Локомотив») и «Кубок будущего» («Сочи» — Олимпийская сборная России U20)», ─ говорится в заявлении пресс-службы «Сочи».
Обновлённое расписание турнира
8 августа, суббота
13:00 «Сочи» – Олимпийская сборная России (U20)
17:15 СКА – «Локомотив»
Ранее издание Sport24 утверждало, что в ХК «Сочи» более 10 заболевших коронавирусом. В связи с этим проведение матчей с молодёжной сборной на Sochi Hockey Open находилось под вопросом.
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