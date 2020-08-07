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Марченко — о матче со СКА: у «Локомотива» получилось сделать то, что от нас требовали

Марченко — о матче со СКА: у «Локомотива» получилось сделать то, что от нас требовали
Хоккей / КХЛ 0

Защитник «Локомотива» Алексей Марченко подвёл итоги третьего матча с петербургским СКА (6:2) на предсезонном турнире Sochi Hockey Open.

«Хороший матч после двух неприятных проигрышей. Ребята не любят проигрывать. Мне кажется, мы стали больше понимать требования тренерского штаба, поэтому сегодня больше получилось сделать из того, что от нас требовали.

Отличается ли система Скабелки от системы Никитина в ЦСКА? Да. Системы всех тренеров отличаются. Но когда команда понимает, что делать на льду, уже не важно, какая система, она будет работать. Мы пока сыграли всего три матча с сильным соперником. Нам непросто, но дальше будет лучше», — передаёт слова Марченко корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Скабелка: у «Локомотива» идёт поступательное движение, команда выглядит более слаженно
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