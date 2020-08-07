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Бобровский — о матче с «Айлендерс»: мы должны извлечь уроки из поражения и стать лучше

Бобровский — о матче с «Айлендерс»: мы должны извлечь уроки из поражения и стать лучше
Хоккей / НХЛ 0

Голкипер «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский прокомментировал поражение в четвёртом матче серии квалификационного раунда Кубка Стэнли с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:5). Клуб из Нью-Йорка выиграл в серии со счётом 3-1, «Пантерз» выбыли из борьбы за Кубок Стэнли.

«Ошибки есть ошибки. Это была игра ошибок. Отстой — проигрывать и так заканчивать сезон, но у нас есть отличная группа ребят, которые много работают. Моя игра? Могло быть хуже, могло быть лучше. Это то, что есть. Мы просто должны извлечь уроки из этого и стать лучше в следующем сезоне», ─ сказал Бобровский после матча.

Единственную шайбу в составе «Флориды» забросил нападающий Майк Хоффман, ему ассистировали Александр Барков и Джонатан Юбердо. Бобровский отразил 33 броска из 37.

«Флорида» в третий раз проиграла «Айлендерс» и вылетела из плей-офф
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