Бобровский — о матче с «Айлендерс»: мы должны извлечь уроки из поражения и стать лучше

Голкипер «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский прокомментировал поражение в четвёртом матче серии квалификационного раунда Кубка Стэнли с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:5). Клуб из Нью-Йорка выиграл в серии со счётом 3-1, «Пантерз» выбыли из борьбы за Кубок Стэнли.

«Ошибки есть ошибки. Это была игра ошибок. Отстой — проигрывать и так заканчивать сезон, но у нас есть отличная группа ребят, которые много работают. Моя игра? Могло быть хуже, могло быть лучше. Это то, что есть. Мы просто должны извлечь уроки из этого и стать лучше в следующем сезоне», ─ сказал Бобровский после матча.

Единственную шайбу в составе «Флориды» забросил нападающий Майк Хоффман, ему ассистировали Александр Барков и Джонатан Юбердо. Бобровский отразил 33 броска из 37.