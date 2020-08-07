«Вашингтон» отдал форварда Алексея Протаса в аренду минскому «Динамо»

Клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» отправил нападающего Алексея Протаса в минское «Динамо» на правах аренды, информирует официальный сайт «столичных». Игрок будет играть за белорусский клуб до старта сезона-2020/2021 за океаном.

«Кэпиталз» выбрали белорусского хоккеиста на драфте-2019 в третьем раунде под общим 91-м номером. В минувшем сезоне 19-летний форвард выступал за клуб Западной хоккейной лиги «Принс Альберт Рэйдерз». На его счету в 58 матчах регулярного чемпионата 31 заброшенная шайб и 49 результативных передач при показателе полезности «+37».

Напомним, регулярный чемпионат НХЛ был досрочно завершён. В плей-офф принимают участие 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед.