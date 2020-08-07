Хартикайнен: для меня было большой честью играть с Линусом Умарком

Нападающий «Салавата Юлаева» Теэму Хартикайнен прокомментировал уход шведского форварда Линуса Умарка из уфимского клуба.

«Я много лет играл с Линусом в «Эдмонтоне», затем мы столько времени выступали вместе в Уфе… Каждый сезон понимали друг друга лучше и лучше, что приводило к автоматизму на площадке. Ты просто знаешь, куда нужно идти в любой ситуации. Линус очень хорош в понимании игры, для меня было большой честью играть с ним.

Чувствую ли я, что должен брать на себя больше ответственности? Конечно! Я думаю, что мне нужно будет продолжать играть в свой хоккей. Я не говорю о давлении, просто я понимаю ситуацию. Линуса здесь нет, нужно формировать новые звенья. Это может занять определённое время, но я не нервничаю из-за этого. Иногда полезно видеть что-то новое. В глобальном смысле ничего не меняется, я буду тем же парнем, что и был раньше», ─ приводит слова Хартикайнена пресс-служба лиги.