Президент КХЛ: ЦСКА и «Салават Юлаев» — легендарные команды, не хотелось бы их отстранять

Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал решение лиги не освобождать клубы от уплаты взносов в случае превышения потолка зарплат в сезоне-2019/2020.

«Это юридические моменты. Все обязаны заплатить взносы за превышение потолка зарплат. Два клуба обратились в дисциплинарный комитет, мы с этим разберёмся. В ЦСКА и «Салавате» много «сборников», это легендарные команды, не хотелось бы их отстранять из числа участников соревнования. Московское «Динамо» прислало письмо, что они погасят долги», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Напомним, с сезона-2020/2021 в Континентальной хоккейной лиге будет действовать жёсткий потолок зарплат — 900 млн рублей. График введения жёсткого потолка заработных плат, а также его предельный размер были выработаны рабочей группой с участием представителей Федерации хоккея России и клубов КХЛ.