Жюльен ─ о серии с «Питтсбургом»: знали, что рано или поздно выстрелим. Мы верим в себя

Главный тренер «Монреаль Канадиенс» Клод Жюльен прокомментировал победу в серии плей-ин с «Питтсбург Пингвинз» (3-1).
«Что нового я узнал о своей команде из серии с «Питтсбургом»? Тут скорее речь не о том, что я узнал. А о том, что мы смогли доказать. Ребята показали хорошие лидерские качества, сильный характер. У нас в составе хватает молодых игроков. По ходу сезона мы прибавляли, теперь были под давлением, но использовали возможность, чтобы попасть в плей-офф Кубка Стэнли.
Мы знали, что рано или поздно станем лучше. Выстрелим, проявим себя. Мы верим в себя и получаем от этого удовольствие. Сейчас мы наслаждаемся успехом. Но знаем, что совсем скоро нас ждёт первый раунд — против лучшей команды Восточной конференции. И это значит, что мы должны стать ещё лучше. И это ещё одна хорошая возможность для нас, чтобы добиться прогресса», ─ приводит слова Жюльена пресс-служба лиги.
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