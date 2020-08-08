The Athletic: в сезоне Малкин был старым добрым Малкиным. В плей-офф он стал просто старым

Обозреватель североамериканской компании The Athletic Джош Йоэ прокомментировал проигрыш «Питтсбург Пингвинз» в серии плей-ин с «Монреаль Канадиенс» (1-3).
«Не думаю, что Кросби был на 100% готов в этой серии, да и вообще в последнее время. Он был достаточно здоров, чтобы играть, и играл довольно эффективно, но не так, как от него ждали. Малкин выглядел плохо на протяжении всей серии. Это поражает, потому что он был великолепен весь сезон, начиная с тренинг-кэмпа. Был старым добрым Малкиным. А потом, когда началась серия, выглядел просто старым.
Они играли то ли робко и боязливо, то ли им было всё равно. Из уважения к команде предпочитаю думать, что им было не всё равно. Но на самом деле было беспомощное выступление, одно из самых постыдных в истории клуба. Никогда ещё в эру Кросби «Питтсбург» не выглядел таким бесхарактерным, равнодушным и физически неполноценным. Гюнтцель и Шири в этой серии провели на льду больше времени, чем на коньках, и они не были одиноки.
Не собираюсь придумывать оправдания, «пингвины» были ужасны в последних двух матчах. Чудовищно ужасны. Были ужасны в плей-офф-2019. Закончили регулярку полосой неудач, и с этим невозможно спорить. Сейчас легко говорить, что в «Питтсбурге» начался закат. Возможно, так и есть. Похоже, величайшая эра «Питтсбурга» ушла в историю. Что будет дальше, остаётся загадкой», — с болью пишет Джош Йоэ из The Athletic.
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