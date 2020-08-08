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Пресс-конференция Тортореллы после поражения от «Торонто» длилась меньше минуты

Пресс-конференция Тортореллы после поражения от «Торонто» длилась меньше минуты
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла отказался отвечать на вопросы журналистов после проигрыша в четвёртом матче серии с «Торонто Мэйпл Лифс» (3:4 ОТ) в квалификации Кубка Стэнли (2-2). Его пресс-конференция продлилась менее одной минуты.

«Не собираюсь объяснять», ─ сказал Торторелла в ответ на просьбу прокомментировать результат встречи.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно в официальном YouTube-канале Sportsnet.

Напомним, в ходе матча «кленовые листья» проигрывали со счётом 0:3, но одержали победу, сравняв счёт за 23 секунды до конца встречи. В середине первого овертайма нападающий Остон Мэттьюс принёс «Торонто» победу, после которой счёт в серии стал ничейным.

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