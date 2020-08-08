Пресс-конференция Тортореллы после поражения от «Торонто» длилась меньше минуты
Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла отказался отвечать на вопросы журналистов после проигрыша в четвёртом матче серии с «Торонто Мэйпл Лифс» (3:4 ОТ) в квалификации Кубка Стэнли (2-2). Его пресс-конференция продлилась менее одной минуты.
«Не собираюсь объяснять», ─ сказал Торторелла в ответ на просьбу прокомментировать результат встречи.
Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно в официальном YouTube-канале Sportsnet.
Напомним, в ходе матча «кленовые листья» проигрывали со счётом 0:3, но одержали победу, сравняв счёт за 23 секунды до конца встречи. В середине первого овертайма нападающий Остон Мэттьюс принёс «Торонто» победу, после которой счёт в серии стал ничейным.
Киф — о камбэке «Торонто»: хоккей — весёлая игра, сегодня мы показали стойкость
- 8 августа 2020
-
13:39
-
13:22
-
13:06
-
12:41
-
12:38
-
11:46
-
11:31
-
11:20
-
11:07
-
10:57
-
10:47
-
10:31
-
10:00
-
09:45
-
09:16
-
08:57
-
08:36
-
08:11
-
06:48
-
06:21
-
04:32
-
04:24
-
03:45
-
01:30
-
01:09
-
00:44
- 7 августа 2020
-
23:57
-
23:30
-
23:14
-
22:58
-
22:43
-
22:09
-
22:04
-
21:58
-
21:52
Партнерский контент