Расписание игрового дня НХЛ на 8 августа
Сегодня в Национальной хоккейной лиге состоятся два матча розыгрыша Кубка Стэнли.
Расписание матчей плей-офф НХЛ сезона-2019/2020
22:00. «Колорадо Эвеланш» — «Вегас Голден Найтс».
НХЛ - плей-офф. Посев 1/4 финала - Запад. 3-й тур
08 августа 2020, суббота. 22:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Не начался
Вегас Голден Найтс
Парадайс
03:00. «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Филадельфия Флайерз».
НХЛ - плей-офф. Посев 1/4 финала - Восток. 3-й тур
09 августа 2020, воскресенье. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Не начался
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». Все матчи пройдут в двух городах — Торонто и Эдмонтоне.
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