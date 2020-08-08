Расписание игрового дня НХЛ на 8 августа

Сегодня в Национальной хоккейной лиге состоятся два матча розыгрыша Кубка Стэнли.



Расписание матчей плей-офф НХЛ сезона-2019/2020



22:00. «Колорадо Эвеланш» — «Вегас Голден Найтс».

03:00. «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Филадельфия Флайерз».

Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». Все матчи пройдут в двух городах — Торонто и Эдмонтоне.



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