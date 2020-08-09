Типпетт ─ о вылете «Эдмонтона»: команда очень старалась, мы ожидали лучшего

Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Дэйв Типпетт прокомментировал проигрыш в серии плей-ин с «Чикаго Блэкхоукс» (1-3).

«Не думаю, что они переиграли нас, хотя и у нашей команды не было намного больше шансов, чем у них. Но мы допустили несколько критических ошибок в ключевые моменты, которые привели к голам в наши ворота.

Это расстраивает, потому что мы ожидали лучшего. Команда очень старалась. Но нам ещё надо многому научиться. Нам кажется, что мы стараемся и бьёмся изо всех сил, но на самом деле этого мало для того, чтобы начать побеждать в плей-офф», – приводит слова Типпетта пресс-служба НХЛ.

«Чикаго» в четвертьфинале Западной конференции сыграет с «Вегас Голден Найтс». Первый матч серии состоится 12 августа.