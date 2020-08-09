Купер ─ о Хедмане: мы и раньше имели дело с травмами. У «Тампы» уже давно нет капитана

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал травму защитника «молний» Виктора Хедмана, полученную в матче с «Филадельфией Флайерз» (1:4).

«Мы не знаем, насколько это надолго. Понятно, что, когда вылетает постоянный финалист «Норрис Трофи», в составе образуется дыра. Но мы и раньше имели дело с травмами. У нас нет капитана, причём уже давно», – приводит слова Купера в своём «твиттере» журналист Марк Мастерс.

Напомним, Хедман не смог доиграть матч с «Флайерз» из-за травмы. В первом периоде шведский хоккеист неудачно поставил ногу при развороте, потерял равновесие и упал на лёд. Уходя в раздевалку, Виктор не мог сдержать эмоций и разбил свою клюшку об ограждение.

После этого поражения «Тампа» получила второй номер посева и проведёт серию в первом раунде плей-офф с победителем пары «Коламбус Блю Джекетс» — «Торонто Мэйпл Лифс».