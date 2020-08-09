Василевский: поражение – это хорошо. Мы не хотим чувствовать себя комфортно
Российский вратарь клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский прокомментировал результат матча группового этапа Кубка Стэнли с «Филадельфией Флайерз» (1:4).
«Я считаю, что мы находимся в хорошей форме и готовы к первому раунду. Уверен, что поражение сегодня — это хорошо. Мы не хотим себя чувствовать так же комфортно, как в прошлом году. Без сомнений, в первом раунде мы будем играть с большой отдачей», – приводит слова российского голкипера пресс-служба лиги.
После этого поражения «Тампа» получила второй номер посева и проведёт серию в первом раунде Кубка Стэнли с победителем пары «Коламбус Блю Джекетс» — «Торонто Мэйпл Лифс».
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