Лебрюн: знаю болельщиков «Монреаля», которые предпочли бы проиграть «Питтсбургу»

Известный канадский обозреватель телекомпании TSN Пьер Лебрюн прокомментировал сенсационную победу «Монреаль Канадиенс» в матче с «Питтсбург Пингвинз» в квалификационном раунде плей-ин.

«Знаю, есть болельщики «Монреаля», которые предпочитали бы проиграть «Питтсбургу», чтобы получить возможность забрать на драфте Алексиса Лафренье. Но не стоит недооценивать влияние этой драматичной победы над «Пингвинз». Она поможет убедить Кэри Прайса, Ши Уэбера, Брендана Галлахера, Джеффа Питри — всех ветеранов, что перестройка команды показывает признаки завершения, что есть свет в конце тоннеля. Ник Судзуки и Йеспери Котканиеми в этой серии были великолепны. Кто знает, удастся ли им выиграть ещё одну серию. Скорее всего, нет, но «Монреаль» уже достаточно проявил себя», — отметил Лебрюн.

В первом раунде Кубка Стэнли «Монреаль» встретится с «Филадельфией Флайерз», которая получила первый номер посева в Восточной конференции.