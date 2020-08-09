Toronto Sun: если «Торонто» не сможет обыграть «Коламбус», то кто им вообще по силам?

Обозреватель Toronto Sun Стив Симмонс поделился мнением о серии плей-ин между «Торонто Мэйпл Лифс» и «Коламбус Блю Джекетс», где будет сыгран пятый матч.
«Один и тот же сценарий повторился дважды с разными соперниками. Это случилось два дня подряд. Это настолько же невероятно, насколько невероятным может быть хоккей: каждый из соперников вёл 3:0 и проиграл матч в овертайме. Это был хоккей наугад. Кто знает, что будет в пятой игре? Как вообще можно что-то предполагать?
Что касается «Торонто» и перспектив команды в плей-офф, то если «Мэйпл Лифс» не сможет победить «Коламбус», то кто вообще по силам «кленовым листьям»? У команды уже достаточно опыта, чтобы выиграть Кубок Стэнли. Вопрос в том, насколько у них сбалансированный состав, достаточно ли ума и тренерских идей», — задаётся вопросом Симмонс.
- 9 августа 2020
-
10:54
-
10:40
-
10:32
-
10:17
-
09:52
-
09:30
-
09:05
-
08:58
-
08:46
-
08:25
-
07:53
-
05:51
-
01:18
- 8 августа 2020
-
23:48
-
23:10
-
22:35
-
22:04
-
21:33
-
21:01
-
20:35
-
20:27
-
20:22
-
19:38
-
19:00
-
18:42
-
18:24
-
17:46
-
17:05
-
17:00
-
16:22
-
16:09
-
16:02
-
15:58
-
15:54
-
15:27