Toronto Sun: если «Торонто» не сможет обыграть «Коламбус», то кто им вообще по силам?

Обозреватель Toronto Sun Стив Симмонс поделился мнением о серии плей-ин между «Торонто Мэйпл Лифс» и «Коламбус Блю Джекетс», где будет сыгран пятый матч.

«Один и тот же сценарий повторился дважды с разными соперниками. Это случилось два дня подряд. Это настолько же невероятно, насколько невероятным может быть хоккей: каждый из соперников вёл 3:0 и проиграл матч в овертайме. Это был хоккей наугад. Кто знает, что будет в пятой игре? Как вообще можно что-то предполагать?

Что касается «Торонто» и перспектив команды в плей-офф, то если «Мэйпл Лифс» не сможет победить «Коламбус», то кто вообще по силам «кленовым листьям»? У команды уже достаточно опыта, чтобы выиграть Кубок Стэнли. Вопрос в том, насколько у них сбалансированный состав, достаточно ли ума и тренерских идей», — задаётся вопросом Симмонс.