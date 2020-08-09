Форвард «Вегаса» Маршессо: хотели получить первый номер посева, и у нас получилось

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Джонатан Маршессо дал комментарий после победы в матче кругового этапа плей-офф Западной конференции с «Колорадо Эвеланш», после которой «золотые рыцари» завоевали первый посев в Кубке Стэнли.

«Приехали сюда, чтобы решить все стоящие перед нами задачи. Проделали хорошую работу. Хотели получить первый номер посева по итогам кругового турнира, и у нас получилось. Так что всё складывается довольно позитивно. Мы действительно рады видеть уровень нашей командной игры», – приводит слова Маршессо пресс-служба лиги.

Распределение мест позволило составить первые пары 1/8 финала Кубка Стэнли. «Вегас» в четвертьфинале Западной конференции сыграет с «Чикаго». «Колорадо» — с «Аризоной».