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Форвард «Вегаса» Маршессо: хотели получить первый номер посева, и у нас получилось

Форвард «Вегаса» Маршессо: хотели получить первый номер посева, и у нас получилось
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Джонатан Маршессо дал комментарий после победы в матче кругового этапа плей-офф Западной конференции с «Колорадо Эвеланш», после которой «золотые рыцари» завоевали первый посев в Кубке Стэнли.

«Приехали сюда, чтобы решить все стоящие перед нами задачи. Проделали хорошую работу. Хотели получить первый номер посева по итогам кругового турнира, и у нас получилось. Так что всё складывается довольно позитивно. Мы действительно рады видеть уровень нашей командной игры», – приводит слова Маршессо пресс-служба лиги.

Распределение мест позволило составить первые пары 1/8 финала Кубка Стэнли. «Вегас» в четвертьфинале Западной конференции сыграет с «Чикаго». «Колорадо» — с «Аризоной».

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