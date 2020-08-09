Монахан – о плей-офф: «Калгари» здесь не для галочки, нам нужны победы

Нападающий «Калгари Флэймз» Шон Монахан поделился эмоциями от выхода клуба в первый раунд плей-офф НХЛ.

«С нетерпением ждём плей-офф, очень хотим там играть. И это главное. Мы уже играли в плей-офф, но выступали неудачно, сразу же выбывали из борьбы. Посмотрите на нашу команду — каждый рвётся в бой. Все горят желанием играть.

Выступаю за «Калгари» вот уже семь лет, но ничего особенного не добился. А мы играем ради побед, хотим доказать, что наша команда способна на многое. Любой хоккеист хочет добиться успеха, победить. Мы здесь не для галочки, нам нужны победы. Посмотрите, как мы играем. Каждый согласен с этим.

Конечно, мы готовы. Только что завершили очень напряжённую серию и знаем, что нас ждёт. Говорю о плей-офф. Соперник, кем бы он ни был, также будет к ней готов. Значит, наша команда должна прибавить. Первый матч очень важен», – приводит слова Монахана пресс-служба лиги.