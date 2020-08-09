Танев: мы счастливы, что Хьюз играет в «Ванкувере». Он станет лучшим защитником в НХЛ
Защитник «Ванкувер Кэнакс» Кристофер Танев поделился мнением об одноклубнике Куинне Хьюзе, который претендует на приз лучшему новичку сезона НХЛ – «Колдер Трофи».
«Вы все и так знаете, насколько он хорош. Он станет лучшим защитником в лиге. Если не в следующем году или через год после этого, то очень скоро. Как он катается, как играет с шайбой… Особенный игрок, он долгое время будет лучшим. Счастливы, что он играет в нашей команде», – приводит слова Танева пресс-служба лиги.
Напомним, «Ванкувер» одержал победу над «Миннесотой Уайлд» (3-1) в серии квалификационного раунда Кубка Стэнли. В первом раунде канадский клуб сыграет либо с «Сент-Луис Блюз», либо с «Даллас Старз». Следующий раунд стартует 12 августа.
Куинн Хьюз: Танев в своей зоне делает много хороших вещей, на которые я не способен
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