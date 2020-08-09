Налимов, Глазачев и ещё 14 хоккеистов подписали пробные контракты с «Куньлунем»

На просмотре в «Куньлунь Ред Стар» находятся 16 хоккеистов, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

Китайский клуб заключил пробные контракты с вратарями Дмитрием Шикиным, Иваном Налимовым, Игорем Сапрыкиным, защитником Русланом Педаном, форвардами Дмитрием Архиповым, Константином Глазачевым, Антоном Глинкиным, Егором Дугиным, Глебом Зыряновым, Максимом Казаковым, Александром Китаровым, Максимом Кицыным, Дмитрием Лугиным, Павлом Макаренко, Андреем Максимовым, Артёмом Пеньковским.

Минувший сезон КХЛ не был доигран из-за пандемии коронавируса. Команда не смогла пробиться в плей-офф, заняв 10-е место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата. Новый чемпионат должен стартовать 2 сентября.

14 июля 2020 года «Куньлунь Ред Стар» направил в лигу официальное письмо, сообщив, что домашней ареной клуба на ближайший сезон будет «Арена Мытищи».