Морозов ─ о ситуации в «Куньлуне»: есть дисциплинарный комитет, они будут разбираться

Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал ситуацию в китайском «Куньлунь Ред Стар», который в следующем сезоне будет проводить домашние матчи в Мытищах.

«Мы с «Куньлунем» на связи, у них есть тренер, есть игроки на контракте, которые уже находятся здесь, в клубе. Мы инспектировали арену в Мытищах, на все недостатки мы им указали. Первые матчи они попросили начать на выезде, чтобы они успели отремонтировать арену в Мытищах.

Бывшие тренеры команды подали в суд? Это личные отношения клуба, мы следим за этим, мы прочитали это в прессе. Ни у одного из бывших тренеров «Куньлуня» в ЦИБ не было зарегистрированного контракта. Есть дисциплинарный комитет, они будут разбираться с этой ситуацией», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.