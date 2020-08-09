Edmonton Journal: если «Ойлерз» возьмут Лафренье, у хоккейного мира взорвутся головы

Обозреватель канадского издания Edmonton Journal Курт Ливинс поделился мыслями о вылете «Эдмонтон Ойлерз» из розыгрыша Кубка Стэнли. Напомним, «нефтяники» проиграли серию квалификационного раунда «Чикаго Блэкхоукс» (1-3).
«План по разрешению 24 командам участвовать в плей-офф НХЛ был ошибочен с самого начала.Такие клубы, как «Монреаль» и «Чикаго», не заслужили права выхода в плей-офф, им его просто дали. Но эти команды полностью воспользовались своими шансами. «Питтсбург» и «Эдмонтон» должны быть на их месте.
Поражение «нефтяников» в матче с «Чикаго» оставляет горький привкус, и генеральный менеджер «Эдмонтона» Кен Холланд должен внести изменения в команду. Нужен новый центр третьего звена, один новый вратарь, а главное — решение проблем в самой важной части, в линии обороны. Если же «Эдмонтону» повезёт и команда возьмёт на драфте Алексиса Лафренье (шанс — 12,5%), то у хоккейного мира взорвутся головы», — отметил Ливинс.
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