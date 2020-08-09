«Вашингтон» — «Бостон»: онлайн-трансляция матча плей-офф НХЛ начнётся в 19:00 мск

Сегодня, 9 августа, «Вашингтон Кэпиталз» проведёт третий матч в плей-офф Национальной хоккейной лиги. Соперником команды Тодда Рирдена будет «Бостон Брюинз». Начало матча — в 19:00 мск, «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Напомним, в первых двух матчах квалификационного раунда «Вашингтон» потерпел поражения от «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:3 Б) и «Филадельфии Флайерз» (1:3).
Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». Все матчи проходят в двух городах — Торонто и Эдмонтоне.
- 9 августа 2020
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