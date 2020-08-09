Кубалик: я был крайне доволен, что начну карьеру в НХЛ в «Чикаго»

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Доминик Кубалик рассказал, что был рад своему переходу в стан «индейцев».



«Я был крайне доволен, что начну карьеру в НХЛ в „Чикаго“, потому что понимал: тут я получу реальный шанс показать, на что способен. Мой решающий гол в серии с „Эдмонтоном“? Честно говоря, я не видел, что вратарь в том моменте сел на колени. Просто старался бросить как можно быстрее, подняв шайбу», — приводит слова Кубалика официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». Все матчи проходят в двух городах — Торонто и Эдмонтоне.

Кубалик стал первым новичком в истории «Чикаго», который набрал 5 очков в матче плей-офф