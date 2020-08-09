«Детройт» подписал новый контракт с Евгением Свечниковым
Клуб Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз» подписал новый контракт с российским нападающим Евгением Свечниковым, информирует официальный сайт «красных крыльев». 23-летний хоккеист поставил подпись под соглашением сроком на один сезон. Напомним, ранее об интересе к Свечникову рассказал генеральный менеджер казанского «Ак Барса» Рафик Якубов.
В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ Свечников принял участие только в четырёх матчах за основную команду «Детройта», не отметившись очками при показателе полезности "-1" и двух минутах штрафного времени. Нападающий проводил на площадке 8 минут и 19 секунд за матч. В 51 матче за фарм-клуб «Детройта» в АХЛ Свечников записал на свой счёт 25 (11+14) очков.
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