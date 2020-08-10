Лучшие команды конференций проиграли все матчи на групповом этапе плей-офф НХЛ

Неутешительными результатами для лучших команд прошедшего регулярного чемпионата НХЛ – «Бостон Брюинз» и «Сент-Луис Блюз», завершился круговой квалификационный турнир. Об этом сообщает эксперт канадского телеканала TSN Фрэнк Серавалли в «Твиттере».

«Две лучшие команды регулярного сезона до перерыва — с лучшими показателями на Востоке и Западе – начнут плей-офф Кубка Стэнли под 4-ми номерами посева», — сообщает журналист.

«Сент-Луис Блюз», уступив «Колорадо Эвеланш» (1:2), «Вегас Голден Найтс» (4:6) и «Даллас Старз» (1:2 Б), в плей-офф НХЛ Западной конференции встретится с «Ванкувер Кэнакс», имеющим 7-й номер посева.

«Бостон Брюинз» проиграл встречи с «Филадельфия Флайерз» (1:4), «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:3) и «Вашингтон Кэпиталз» (1:2). Плей-офф НХЛ Восточной конференции для «Бостона» начнётся в серии с «Каролиной Харрикейнз» (6), обыгравшей в серии плей-ин «Нью-Йорк Рейнджерс» (3-0).

В регулярном чемпионате НХЛ «Сент-Луис» набрал 94 очка в 71 матче и закончил сезон лидером Западной конференции, а «Бостон Брюинз», набрав 100 очков в 70 играх, стал лучшей командой на Востоке.