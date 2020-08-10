Лучшие команды конференций проиграли все матчи на групповом этапе плей-офф НХЛ

Неутешительными результатами для лучших команд прошедшего регулярного чемпионата НХЛ – «Бостон Брюинз» и «Сент-Луис Блюз», завершился круговой квалификационный турнир. Об этом сообщает эксперт канадского телеканала TSN Фрэнк Серавалли в «Твиттере».
«Две лучшие команды регулярного сезона до перерыва — с лучшими показателями на Востоке и Западе – начнут плей-офф Кубка Стэнли под 4-ми номерами посева», — сообщает журналист.
«Сент-Луис Блюз», уступив «Колорадо Эвеланш» (1:2), «Вегас Голден Найтс» (4:6) и «Даллас Старз» (1:2 Б), в плей-офф НХЛ Западной конференции встретится с «Ванкувер Кэнакс», имеющим 7-й номер посева.
«Бостон Брюинз» проиграл встречи с «Филадельфия Флайерз» (1:4), «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:3) и «Вашингтон Кэпиталз» (1:2). Плей-офф НХЛ Восточной конференции для «Бостона» начнётся в серии с «Каролиной Харрикейнз» (6), обыгравшей в серии плей-ин «Нью-Йорк Рейнджерс» (3-0).
В регулярном чемпионате НХЛ «Сент-Луис» набрал 94 очка в 71 матче и закончил сезон лидером Западной конференции, а «Бостон Брюинз», набрав 100 очков в 70 играх, стал лучшей командой на Востоке.
- 10 августа 2020
-
02:15
-
01:20
- 9 августа 2020
-
23:52
-
23:15
-
22:47
-
22:07
-
21:49
-
21:45
-
21:43
-
21:01
-
20:40
-
20:02
-
19:36
-
19:25
-
19:14
-
18:48
-
18:24
-
18:01
-
17:26
-
17:00
-
17:00
-
16:45
-
16:11
-
16:00
-
15:45
-
15:20
-
15:07
-
14:48
-
14:04
-
13:59
-
13:51
-
13:41
-
12:58
-
12:50
-
12:36