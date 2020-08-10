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Стали известны все пары соперников в первом раунде плей-офф НХЛ

Стали известны все пары соперников в первом раунде плей-офф НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

После окончания встречи «Коламбус Блю Джекетс» и «Торонто Мэйпл Лифс» («Коламбус» одержал победу со счётом 3:0) определились все пары первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли.

Западная конференция (в скобках – номер посева)

«Вегас» (1) – «Чикаго» (12)
«Колорадо» (2) – «Аризона» (11)
«Сент-Луис» (3) – «Калгари» (8)
«Даллас» (4) – «Ванкувер» (7)

Восточная конференция

«Филадельфия» (1) – «Монреаль» (12)
«Тампа» (2) – «Коламбус» (9)
«Вашингтон» (3) – «Айлендерс» (7)
«Бостон» (4) – «Каролина» (6)

Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. В розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». Все матчи плей-офф проходят в двух городах — Торонто и Эдмонтоне.

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