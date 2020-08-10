Слепышев: Рыков – хороший защитник, у которого имеется всё, чтобы помочь ЦСКА

Нападающий ЦСКА Антон Слепышев поделился мнением о новобранцах «армейского» клуба.

«Знаю ли Кирилла Максимова и Диму Саморукова? Да, конечно. Познакомился с ребятами, когда играл в «Ойлерз». Виделись в лагере. Парни играли за океаном — и в юниорских лигах, и в АХЛ. Я тоже был в «Бейкерсфилде». Очень серьёзная хоккейная школа. Не сказал бы, что это молодые ребята. У них за плечами приличный опыт. Надеюсь, они быстро адаптируются и смогут показать результат.

Егор Рыков, который тоже присоединился к нам, выступал в Северной Америке, играл в СКА, обладатель Кубка Гагарина. Хороший защитник, у него имеется всё, чтобы показывать серьёзный уровень и помогать нам выполнять задачи.

Не так много времени осталось до начала сезона. Продолжаем подготовку. Жду с нетерпением начала чемпионата, игр, болельщиков и атмосферу хоккея», – приводит слова Слепышева пресс-служба клуба.