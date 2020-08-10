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В НХЛ не выявлено новых случаев заболевания коронавирусом

В НХЛ не выявлено новых случаев заболевания коронавирусом
Хоккей / НХЛ 0

В «твиттере» Национальной хоккейной лиги опубликовано заявление о результатах тестирования игроков на коронавирус во время четвёртой фазы возобновления чемпионата.

Сообщается, что по состоянию на понедельник, 10 августа, все хоккеисты и персонал 24 клубов, пребывающих в Торонто и Эдмонтоне, подвергались ежедневному тестированию. С 3 по 10 августа было проведено 7245 тестов на COVID-19. В результате ни один из тестов не дал положительный результат на наличие COVID-19.

Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф принимают участие 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». Все матчи проходят в двух городах — Торонто и Эдмонтоне.

Стали известны все пары соперников в первом раунде плей-офф НХЛ
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