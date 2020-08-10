Воробьёв: у «Автомобилиста» было преимущество, они уже находятся в игровом ритме
Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал результат матча с екатеринбургским «Автомобилистом» (2:3) на мемориале Ромазана.
«Первый и третий периоды можно занести в актив, а второй мы провалили именно по сменам – нам показали, над чем работать. Двусторонние – одно, а тут уже всё было по-другому. У «Автомобилиста» было небольшое преимущество — они провели сегодня уже третий матч, находятся в игровом ритме, а у нас это первый такой матч.
Не было в составе Кулёмина, Песонена и Олкинуоры? Олкинуора будет завтра играть. У остальных ребят — микроповреждения, они готовятся. Кулёмин уже ближе, по остальным – будем смотреть за их здоровьем», – приводит слова Воробьёва пресс-служба лиги.
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