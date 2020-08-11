Первый номер драфта НХЛ Лафренье: Панарин — один из лучших игроков лиги

Первый номер драфта НХЛ — 2020, канадский нападающий Алексис Лафренье, выступающий за «Римуски» в QMJHL назвал российского форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарин одним из лучших игроков в НХЛ. Ранее «Рейнджерс» получили право первого драфт-пика.

«Это действительно захватывающе. Как вы сказали, Панарин — один из лучших игроков лиги, а Зибанеджад и такие ребята — действительно хорошая команда, и я думаю, что они добьются большого успеха в следующие пару лет. Конечно, это довольно весело. Я бы сказал, что моё видение — возможность в атаке создавать шансы для себя или для моих товарищей по команде. Я думаю, что мое лидерство — это что-то действительно важное, и это благодаря моим атакующим способностям. Это моя сила, играть в нападении с шайбой, и я думаю, что именно тогда я на высоте», — приводятся слова Лафренье на официальном сайте НХЛ.

Во втором этапе лотереи драфта принимали участие восемь команд, потерпевших поражения в сериях квалификации Кубка Стэнли. Это «Эдмонтон Ойлерз», «Флорида Пантерз», «Миннесота Уайлд», «Нэшвилл Предаторз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Торонто Мэйпл Лифс» и «Виннипег Джетс». Каждая из выбывших команд имела 12,5-процентный шанс выиграть выбор № 1.

18-летний Лафренье стал самым результативным игроком лиги Квебека, набрав 112 (35+77) очков в 52 матчах. Также он стал самым ценным игроком молодёжного чемпионата мира в Чехии, который выиграла сборная Канады.