Генменеджер «Рейнджерс»: невероятно счастлив после такого разочарования в плей-офф

Генеральный менеджер «Нью-Йорк Рейнджерс» Джефф Гортон рассказал, с какими чувствами наблюдал за церемонией драфт-лотереи.

«Вы никогда не ждёте такого развития событий. Я сильно нервничал, потому что всё смотрел и смотрел за перемешиванием шаров и видел шары всех команд, кроме нашего. Когда увидел шар, который подымается наверх, просто хотел увидеть его логотип. Как только я понял, что это шар «Рейнджерс», испытал сумасшедшую гамму эмоций.

Мы знали, что нам нужна будет удача для победы в этой лотерее, и сегодня она была с нами. Когда «Рейнджерс» проиграли в плей-офф, я покидал «пузырь» с таким сильным разочарованием. Прошло всего несколько дней — и я невероятно счастлив. Всё это очень забавно. Очевидно, что сегодня у нас всё прекрасно», — цитирует Гортона пресс-служба НХЛ.