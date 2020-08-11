Генменеджер «Рейнджерс»: невероятно счастлив после такого разочарования в плей-офф

Генеральный менеджер «Нью-Йорк Рейнджерс» Джефф Гортон рассказал, с какими чувствами наблюдал за церемонией драфт-лотереи.
«Вы никогда не ждёте такого развития событий. Я сильно нервничал, потому что всё смотрел и смотрел за перемешиванием шаров и видел шары всех команд, кроме нашего. Когда увидел шар, который подымается наверх, просто хотел увидеть его логотип. Как только я понял, что это шар «Рейнджерс», испытал сумасшедшую гамму эмоций.
Мы знали, что нам нужна будет удача для победы в этой лотерее, и сегодня она была с нами. Когда «Рейнджерс» проиграли в плей-офф, я покидал «пузырь» с таким сильным разочарованием. Прошло всего несколько дней — и я невероятно счастлив. Всё это очень забавно. Очевидно, что сегодня у нас всё прекрасно», — цитирует Гортона пресс-служба НХЛ.
- 11 августа 2020
-
08:51
-
08:40
-
08:35
-
08:22
-
08:13
-
08:00
-
03:51
-
03:05
-
02:21
-
01:28
- 10 августа 2020
-
23:55
-
23:51
-
23:46
-
22:58
-
22:51
-
22:44
-
22:00
-
21:50
-
21:37
-
20:57
-
20:24
-
19:58
-
19:52
-
19:34
-
18:55
-
18:49
-
18:05
-
17:44
-
16:54
-
16:28
-
15:39
-
15:31
-
15:07
-
14:57
-
14:21