Капитан «Коламбуса» — о новой серии с «Тампой»: сюжет интересный, но всё это в прошлом

Капитан «Коламбус Блю Джекетс» Ник Фолиньо поделился мнением о будущей серии с «Тампа-Бэй Лайтнинг» в первом раунде плей-офф НХЛ.

«Много отличий, многое изменилось в командах. Сезон новый. Но это тема для обсуждения в прессе. Мы же думаем только о себе. Это правильный подход. Сюжет для материала, конечно, интересный, но всё это в прошлом. Мы видим шанс продолжить движение вперёд, продолжить борьбу за исполнение мечты. Мы хотим выиграть Кубок Стэнли. Серия будет очень интересной», – цитирует Фолиньо пресс-служба Национальной хоккейной лиги.

В прошлом году команды встречались на той же стадии. Вышедшие в плей-офф с восьмого места на Востоке «Блю Джекетс» обыграли выигравший Кубок президента «Лайтнинг» – 4-0.