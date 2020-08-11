Маккензи: Лафренье станет абсолютной супервездой, если заиграет так, как от него ожидают

Инсайдер TSN Боб Маккензи прокомментировал победу «Нью-Йорк Рейнджерс» в драфт-лотерее Национальной хоккейной лиги.

«Конечно, люди будут говорить, что справедливей было бы, чтобы первый драфт-пик достался страдающей от недостатка ярких персонажей «Миннесоте», или «Нэшвиллу», который никогда не выигрывал лотерею, или «Флориде». А «Рейнджерс» — все думают: «Вау! Это же лучший рынок в НХЛ, а в прошлом году они выбирали вторыми.

Лафренье помогут, от него не потребуют стать суперменом с первого сезона, поскольку у «рейнджеров» есть глубина состава и достаточно талантливой молодёжи. А если он заиграет так, как о нём говорят, то в Нью-Йорке он станет абсолютной суперзвездой», — отметил инсайдер TSN.