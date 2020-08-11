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Молодёжная команда «Барыса» «Снежные Барсы» не примет участия в сезоне МХЛ-2020/2021

Молодёжная команда «Барыса» «Снежные Барсы» не примет участия в сезоне МХЛ-2020/2021
Хоккей / МХЛ 0

Хоккейный клуб «Барыс» сообщил, что в условиях пандемии коронавирусной инфекции молодёжная команда «Снежные Барсы» не сможет принять участие в чемпионате МХЛ сезона-2020/2021, сообщается на официальном сайте организации.

«В связи эпидемиологической ситуацией и продлением карантина в Казахстане было принято решение об участии «Снежных Барсов» во внутренних соревнованиях – чемпионате Казахстана по хоккею.

Хоккейный клуб «Барыс» надеется на скорейшее разрешение эпидемиологической ситуации и рассчитывает на возвращение в чемпионат МХЛ в сезоне-2021/2022. Об изменениях в календаре в связи со снятием «Снежных Барсов» с турнира будет сообщено дополнительно», — сказано в пресс-релизе Молодёжной хоккейной лиги.

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