Молодёжная команда «Барыса» «Снежные Барсы» не примет участия в сезоне МХЛ-2020/2021

Хоккейный клуб «Барыс» сообщил, что в условиях пандемии коронавирусной инфекции молодёжная команда «Снежные Барсы» не сможет принять участие в чемпионате МХЛ сезона-2020/2021, сообщается на официальном сайте организации.

«В связи эпидемиологической ситуацией и продлением карантина в Казахстане было принято решение об участии «Снежных Барсов» во внутренних соревнованиях – чемпионате Казахстана по хоккею.



Хоккейный клуб «Барыс» надеется на скорейшее разрешение эпидемиологической ситуации и рассчитывает на возвращение в чемпионат МХЛ в сезоне-2021/2022. Об изменениях в календаре в связи со снятием «Снежных Барсов» с турнира будет сообщено дополнительно», — сказано в пресс-релизе Молодёжной хоккейной лиги.